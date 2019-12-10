الخزعلي بذكرى النصر: سجلتم اعظم البطولات في التحرير، بكم الفخر ولكم

2019/12/10 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

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أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية سعد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، النصر تحقق بدماء الشهداء الطاهرة وانتصر الحق على الباطل.

وقال الخزعلي في ذكرى النصر

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