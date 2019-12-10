2019/12/10 | 21:34 - المصدر: الغد برس

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ردا على احد التعليقات..



مقرب من الصدر: لايمكن الغاء المجالس الا ب

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ردا على احد التعليقات..



مقرب من الصدر: لايمكن الغاء المجالس الا بتغيير الدستور

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