القوة الجوية يتغلب على الوادي الأفريقي التونسي وديا

2019/12/10 | 21:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب نادي القوة الجوية بكرة القدم على الوادي الأفريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت المباراة ضمن معسكر الفريق المقام في تونس استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر في الدور السادس عشر من دوري ابطال العرب.

وسجل للصقور ايمن حسين وحمادي احمد والموهوب محمد قاسم.

ويستمر معسكر العريق لخمسة ايام بعدها سيتوجه الى الجزائر للقاء المولودية.

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