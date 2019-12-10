القبض على تاجر عملات مزورة بحوزته اكثر من 12 مليون في البصرة

2019/12/10 | 21:35 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتجارة عملة مزورة في محافظة البصرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقته "الغد برس"،"بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود متهم يقوم بالمتاجرة بالعملة المزورة وعلى الفور تم تشكيل قوة من شعبة مكافحة اجرام البلدة والشرطة السرية وبعد التحري تم التوصل الى مكان تواجده".

وأضاف ان مفارز الشرطة "تمكنت من إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته عملة مزوره مبلغ قدره 12 مليوناً و500 ألف دينار فئة 25 الف دينار وتمت إحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

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