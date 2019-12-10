2019/12/10 | 21:35 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين

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بومبيو: لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين

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