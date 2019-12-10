2019/12/10 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الإقليم لشؤون المناطق المتنازع عليها، بحكومة إقليم كردستان خالد شواني، عن أولويات الاقليم في مفاوضاته مع أية حكومة مقبلة في بغداد.

وأوضح شواني في تصريح، ان مشروع إقليم كردستان المقدم الى بغداد، يتضمن محورين، الأول هو تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها، ومعالجة المشكلات الإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية فيها، والثاني هو تنفيذ المادة مئة وأربعين من الدستور.

ونفى شواني الانباء المتداولة، بشأن عدم امتلاك حكومة تصريف الاعمال، سلطة ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، مبينا ان قانون الإدارة المالية، يتيح لها اتخاذ تلك الخطوة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد شواني يكشف عن أولويات حكومة الإقليم في حوارها مع اية حكومة جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد شواني يكشف عن أولويات حكومة الإقليم في حوارها مع اية حكومة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).