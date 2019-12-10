في الذکری الثانیه لدحر داعش.. صور من انسانیة الحشد الشعبي

2019/12/10 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الثانية من النصر على جماعة داعش الوهابية نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور الجميلة من انسانية قوات الحشد الشعبي في العراق....

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