فوز ودي للقوة الجوية على فريق تونسي

2019/12/10 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الفوز على فريق الوادي الافريقي التونسي، في مباراة ودية.

وانتهى اللقاء بين الفريق لصالح فريق القوة الجوية العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف القوة الجوية اللاعبون حمادي احمد وايمن حسين ومحمد قاسم ماجد.

ويقيم فريق القوة الجوية حالياً معسكراً تدريبياً في تونس، استعداداً لملاقاة فريق مولودية الجزائر يوم 16 من شهر كانون الأول الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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