رصيدها 1500 أغنية.. غوغل يحتفي بـ

2019/12/10 | 21:50 - المصدر: الحرة

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احتفى محرك غوغل الثلاثاء بالمطربة العراقية الراحلة عفيفة إسكندر والملقبة "شحرورة العراق".

ووضع محرك البحث في غوغل رسما لصورة المطربة الشهيرة، وإلى جانبها مايكروفون، وسط خلفية سوداء اعتلاها رأس لطائر الشحرور، وذلك للاحتفاء بذكرى عيد ميلادها الـ98.

واشتهرت عفيفة إسكندر، المولودة في مدينة الموصل في العاشر من ديسمبر 1921، بإجادة جميع ألوان الغناء والمقامات العراقية، وبالأخص الأغاني البغدادية.

بدأت إسكندر الغناء في سن مبكرة وهيفي عمر خمس سنوات، ظهرت لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935.

انتقلت بعدها إلى بغداد وغنت في أرقى ملاهي العاصمة حينها مثل ملهى "الجواهري" و"الهلال" و"عبد الله" و"براديز".

سافرت إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة "بديعة مصابني" في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات وكذلك عملت مع فرقة الممثلة والراقصة تحية كاريوكا.

وكانت أبرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم "يوم سعيد" مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب والممثلة الشهيرة فاتن حمامة.

بلغ عدد الأغاني التي قدمتها شحرورة العراق اكثر من 1500 أغنية من أشهرها "يا عاقد الحاجبين" و"أريد الله يبين حوبتي بيهم" وأغنية "حرقت الروح".

توفيت المطربة العراقية في 22 أكتوبر 2012، عن عمر ناهز 91 عاما، في مدينة بغداد، وأنتج مسلسل "فاتنة بغداد" في عام 2011 والذي يحكي قصتها.

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