قرعة دوري ابطال اسيا تضع الشرطة في المجموعة الاولى

2019/12/10 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

وضعت قرعة دوري ابطال آسيا، اليوم الثلاثاء، نادي الشرطة العراقي في المجموعة الاولى.

وذكر مصدر رياضي لـ"العهد نيوز"، ان "القرعة وضعت الشرطة العراقي

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