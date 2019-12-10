2019/12/10 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد الأمين العام لسرايا عاشوراء، كاظم الجابري، اليوم الثلاثاء، أن الحرب على داعش جذورها وفروعها عراقية، فيما أشار إلى أن العراق هو الوحيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لسرايا عاشوراء لـ"العهد": النصر الذي تحقق على الإرهاب أعاد العراق لقوته الإقليمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لسرايا عاشوراء لـ"العهد": النصر الذي تحقق على الإرهاب أعاد العراق لقوته الإقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).