2019/12/10 | 22:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جودت للمربد: 133 توقيعاً لنواب وضعوا شروطاً لاختيار رئيس الحكومة منها رفض مزدوج الجنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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