داعش يهاجم الشرطة غربي كركوك

2019/12/10 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بقيام مسلحين من تنظيم داعش بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية، غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز إن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا في تمام الساعة الثامنة من مساء الیوم نقطة عسكرية للشرطة الاتحادية في اطراف قرية حطين، على طريق كركوك – دبس.

وأضاف المصدر أن المواجهة استمرت بين الجانبين لنحو ربع ساعة، وتمت ملاحقة عناصر التنظيم بواسطة طائرات.

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