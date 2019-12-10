بالصور..تضامن عشائر الزركان في واسط مع المرجعية والمتظاهرين السلميين

2019/12/10 | 22:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت حشود من وجهاء ومشائخ عشائر الزركان في محافظة واسط بتظاهرات واسعة وذلك للتضامن مع المرجعية الدينية والمتظاهرين السلميين....

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