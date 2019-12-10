الكناني : الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشأن المدة القانونية للحكومة المقبلة

2019/12/10 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني،اليوم الثلاثاء،أن الكتل السياسية لم تتفق على المدة القانونية للحكومة الجديدة.

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