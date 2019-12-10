حسن خليل غريب - كلمة (ولكن..) منهج شيطاني بالالتفاف على حقوق الشعب

2019/12/10 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب بالأمس، وكما قبله، كنت أستمع إلى أحد المعممين في مناسبة اجتماعية، والذي استهلَّ كلامه معترفاً بمطالب المنتفضين والثناء على حركتهم.فاستبشرت خيراً، وحسبت أن الفرج آتِ لا محالة.فهذا المعمم سيحث الحاضرين على النزول إلى الشارع ليرفعوا الصوت في وجه ظالميهم الفاسدين الذي ملأوا جيوبهم حتى التخمة، وأفرغوا جيوب الفقراء إلى حدود الإفلاس والعجز عن توفير ثمن (منقوشة) لأطفالهم.وحسبت أنه ممن يؤمنون بـ(أن أفضل......

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