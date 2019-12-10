2019/12/10 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).