من ضمنها بعشيقة وبحزاني، عدة مناطق عراقية تدعم المنتج الوطني

2019/12/10 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر بعد أن كان العراق في الخمسينات بلدا منتجا ومصدرا، تراجع تدريجيا الى أن اصبح دولة تستورد كل شيء مما تسبب في توقيف الكثير من المعامل والمحاصيل الزراعية مما ادى الى انتشار البطالة وانهيار القوة الاقتصادية في البلد.ثورة اكتور 2019 والمظاهرات السلمية التي غطت ارض العراق كان لها وعي وثقافة …

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