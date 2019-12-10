كيف تتخلص من هذا النوع من الدهون؟

2019/12/10 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتمثل خطورة الدهون "الحشوية" في قربها من الأعضاء الداخلية مثل: الكبد، والبنكرياس، والأمعاء، على عكس الدهون المتراكمة تحت الجلد، ما يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة في "القلب".

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