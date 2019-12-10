2019/12/10 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يدخل برشلونة الاسباني مباراته الاخيرة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا امام انتر ميلان الايطالي بالفريق الثاني بعد أن ضمن تأهله اولاً لدور الستة عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواجه انتر ميلان بالفريق الثاني.. تعرف على التشكيلة الرسمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواجه انتر ميلان بالفريق الثاني.. تعرف على التشكيلة الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).