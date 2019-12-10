العراق: تدخلات خارجية لاحتواء احتجاجات داخلية؟

2019/12/10 | 22:30 - المصدر: فرانس 24

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بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر عن استقالته حصل ما باتت تعرف بمذبحة السنك في بغداد.



مسلحون بسكاكين وبأسلحة رشاشة قتلوا 24 شخصا.



العراقيون يتساءلون عن هوية هؤلاء المجهولين الذين يستهدفون المتظاهرين ولماذا لم يقع توقيفهم منذ بداية الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي.



العراقيون يدركون أن هذه الفصائل المسلحة تمثل العمود الفقري لوحدات الحشد الشعبي. ما صحة الكلام أن إيران أرسلت قاسم سليماني ومحمد كوثراني قبل اقتراب موعد آخر مهلة لتعيين رئيس وزراء جديد يوم الاثنين المقبل؟ وعندما تنتقد دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا ممارسات الحشد الشعبي يتم استدعاء سفراء هذه الدول فمن يرسم هذه الخطوط الحمراء؟

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