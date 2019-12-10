“يس عراق” تنشر نص المادة 12 من مشروع قانون الانتخابات الجديد: وثائق

2019/12/10 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر منصة “يس عراق” ،اليوم الثلاثاء، نص المادة 12 من مشروع قانون الانتخابات الجديد المزمع تشريعه غداً خلال جلسة البرلمان.هذا ووجه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلبين الى مجلس النواب بشأن التصويت على قانون الانتخابات.وقال العراقي في الرسالة التي حملت المطالبين “غدا انتم على المحك..[…]

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