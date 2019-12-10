الحشد ينفي دخول قوة تابعة له الى مبنى تربية نينوى

2019/12/10 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

نفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبقوة، اليوم الثلاثاء، تدخل قوة تابعة للحشد مبنى مديرية تربية نينوى"، معبرة عن رفضها الشديد للاتهامات

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