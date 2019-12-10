الدفاع تعلن وصول جميع طائرات F – 16 وجاهزون لمواجهة اي تحدي خارجي

2019/12/10 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تسلم العراق جميع طائرات أف-16"، مؤكدا، ان "قدرة القوات العراقية على مواجهة

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