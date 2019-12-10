تعرف على قائمة المنتخب الاولمبي لبطولة اسيا

2019/12/10 | 22:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علمت"الغد برس" بقائمة المنتخب الأولمبي التي ستخوض غمار بطولة اسيا تحت ٢٣ عاما.

وضمت القائمة الاولية للمنتخب الاولمبي كل من ( علي كاظم – خضر علي – عمر عبدالرحمن – منتظر ستار – نجم شوان – حيدر عبدالسلام – حمود احمد – عباس اياد – منتظر عبدالسادة – مراد محمد – علي رياض – معين احمد – علاء رعد – محمد مزهر – صادق زامل – مهدي حميد – ايهاب ناصر – ريان ابراهيم – حسام مهدي – عباس بديع – حسين جبار – حسن رائد – امير العماري – لؤي العاني – علي الحمادي – محمد قاسم ) اضافة للاعبي منتخبنا الوطني السبعة ( مهند علي – محمد رضا – مصطفى محمد – شريف عبدالكاظم – صفاء هادي – محمد داوود – محمد علي عبود).

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