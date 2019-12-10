اندلاع حريق في محطة وقود شمال شرق بعقوبة

2019/12/10 | 22:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإندلاع حريق في محطة وقود شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر ملا جواد لـ"الغد برس"، إن"حريقا اندلع في محطة وقود اهلية في منطقة زاغنية داخل ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف ملا جواد، أن"الحريق مسيطر عليه ويتم اتخاذ اجراءات بشأنه في الوقت الراهن، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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