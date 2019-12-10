مصدر بديالى: تفجير محطة وقود زاغنية بعبوات ناسفة وهذه الحصيلة

2019/12/10 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حادثة محطة وقود زاغنية شمال شرق بعقوبة، فيما اكد انها تم تفجيرها.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان" محطة وقود زاغنية في ناحية العبارة شمال شرقي ديالى تم تفجيرها بعبوتين ناسفتين".

وأضاف أن"الحادث اسفر عن تضرر ادارة المحطة وشاحنة وقود واصابة شخص بجروح".

وكان مسؤول محلي بمحافظة ديالى افاد في وقت سابق باندلاع حريق في محطة وقود زاغنية بناحية العبارة.

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