2019/12/10 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه متظاهرو ساحة التحرير، الثلاثاء، رسالة شكر الى المرجعية الدينية العليا والحشد الشعبي والقوات الأمنية بمناسبة الذكرى الثانية لتحقيق النصر على عصابات “داعش” الإرهابية.واعرب متظاهرون عبر مكبرات الصوت عن شكرهم واشادتهم بموقف المرجعية الدينية العليا والحشد الشعبي وابناء فتوى الجهاد الكفائي والقوات الأمنية في تحقيق النصر على جرذان “داعش”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو ساحة التحرير يشكرون المرجعية والحشد الشعبي والقوات الأمنية في ذكرى النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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