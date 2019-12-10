ابو مهدي المهندس يصدر بيانا بمناسبة ذكرى النصر على داعش

2019/12/10 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحقيق النصر على عصابات “داعش” الإرهابية.وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ صدق الله العلي العظيم هذا يوم راهن العالم أنه لن يأتي، راهنوا أن الجبل الأشم قد نالت منه المعاول وانكسرت

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