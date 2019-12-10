2019/12/10 | 23:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ تجمع ” فنانو العراق” عوائل الشهداء والجرحى والقوات الامنية من الجيش والشرطة و الحشد الشعبي وكل من قدم على الدفاع عن الوطن والمقدسات بمناسبة ذكرى النصر على “داعش”.وقال التجمع في بيان ، إنه عمل على توثيق كل ما خلفته عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل ، واصداره على شكل كتاب والذي يعد الاول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع ” فنانو العراق” يهنئ بذكرى الانتصار على داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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