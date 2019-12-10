2019/12/10 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل قاعة للمناسبات وسط البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقا اندلع داخل قاعة التاج الملكي للمناسبات في شارع الوفود وسط البصرة".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة شخصين بانفجار عبوتين ناسفتين في اطراف ناحية العبارة بديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "مدنيا اصيب بانفجار عبوتين ناسفتين داخل محطة وقود بمنطقة زاغنية في اطراف ناحية العبارة

بغداد اليوم _ كربلاء

وجه محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، باستدعاء الضباط والمنتسبين المتواجدين في القاطع الذي حدثت فيه عملية اغتيال الناشط فاهم الطائي، مساء الأحد الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة كربلاء، علاء الغان

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز نقاط التفيتش في المدينة إضافة إلى نصب "كمائن مفاجئة" لحماية المتظاهرين.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "مفارز الشرطة قامت، بتوجيه قائد ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اندلاع حريق داخل قاعة للمناسبات وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اندلاع حريق داخل قاعة للمناسبات وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).