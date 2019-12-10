2019/12/10 | 23:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إندلاع حريق في مصنع البان أبو غريب.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , إن “الأنباء بشأن إندلاع حريق في مصنع البان أبو غريب، عارية عن الصحة”، مبينة ان “مايتم تداوله شائعات وأخبار مغلوطة”.واضاف ان “حركة العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تنفي نشوب حريق في مصنع البان أبو غريب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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