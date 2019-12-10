2019/12/10 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفـت وزارة الصناعـة والمعـادن الأنبـاء التي تناقلتها عـدد مـن مواقـع التواصل الاجتمـاعي بشـأن إندلاع حريـق في مصنـع البـان أبـو غريـب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: حركة الانتاج مستمرة فـي مصنـع البـان أبـو غريـب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: حركة الانتاج مستمرة فـي مصنـع البـان أبـو غريـب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).