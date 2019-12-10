الورود .. رسالة امتنان يقدمها المتظاهرون للأجهزة الأمنية بذكرى النصر

2019/12/10 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع المتظاهرون السلميون في محافظة النجف الأشرف الأعلام العراقية والورود بين الأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الثانية ليوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

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