“هجوم ليلي” لداعش على قوة امنية في كركوك يخلف مصابين

2019/12/10 | 23:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بقيام مسلحين من تنظيم داعش بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية، غربي محافظة كركوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مسلحين من تنظيم داعش هاجموا في تمام الساعة الثامنة من مساء الیوم نقطة عسكرية للشرطة الاتحادية في اطراف قرية حطين، على طريق كركوك – دبس”، مبيناً أن “عنصرين من الشرطة […]

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