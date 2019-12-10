2019/12/10 | 23:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، عن الاطاحة باحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية بايسر الموصل.وذكر إعلام في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص تمكنت من القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية والذي يدعى {ع س ا}”.واشار الى”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة باحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية بايسر الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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