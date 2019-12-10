عيسى ربضي - في - طبيعية- الموقف من التراث والحاضر

2019/12/10 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عيسى_ربضي كتب حسين مروة في كتابه "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية" بين ما كتب "ابرز العناصر المكونة لمحتوى حركة التحرر الوطني العربية حتى مرحلتها الراهنة.وهو – كما نرى – محتوى تتوفر فيه جملة من المكونات الثورية.وليس يعني هذا الاستنتاج اننا نغفل او نتجاهل او نستصغر العناصر الأخرى السلبية داخل الحركة، بل كل ما يعنيه تحديد الاتجاه العام بما يحمله من افاق التطور المستقبلي الحاسم، أي التطور ال......

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