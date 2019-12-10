2019/12/10 | 23:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشات عن تعزيز إجراءاتها الامنية بشكل مكثف وكبير بهدف توفير الامن والامان لمدينتنا المقدسة وزائريها الكرام ومتظاهريها السلميين وتفويت الفرصة على المجرمين والخارجين عن القانون.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة وتلقته وكالة صدى، إنه “بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني قامت مفارز الشرطة وبالاشتراك مع الأجهزة الامنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني مكثف في كربلاء لحماية المتظاهرين السلميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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