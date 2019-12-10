2019/12/10 | 23:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية الثانية على إعلان النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي هنأ نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد الشعب العراقي بمختلف مكوناته بهذه المناسبة المهمة التي جسدت أعظم التضحيات في سبيل الحياة ومسك الأرض، وثمن سيادته عالياً تلك الشجاعة من القوات المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري وماسطروه من ملاحم بطولية في معارك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد في يوم النصر على داعش: يجب أن نحافظ على ماتحقق من الانتصارات ونسعى جميعاً لاستقرار البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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