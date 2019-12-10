رسميا.. اسرائيل تعلن المشاركة في معرض

2019/12/10 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

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ذكرت "هيئة البث الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، أن "مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، زار قبل أيام دبي، في إطار الاستعدادات لمعرض

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