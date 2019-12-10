طهران تحذر رعاياها من السفر الى اميركا

2019/12/10 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - طهران

حذرت الخارجية الايرانية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الايرانيين وخاصة النخب والعلماء من السفر الى اميركا للمشاركة في المؤتمرات العلمية حتى ولو بدعوة.

وأكدت الخارجية

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