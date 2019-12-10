مصدر: الإفراج عن شباب كربلاء المختطفين

2019/12/10 | 23:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن شباب كربلاء المختطفين.

وقال المصدر لـ الغد برس، انه تم للتو تم اطلاق سراح شباب كربلاء الذين تم اختطافهم مساء الجمعة ٦/١٢/٢٠١٩، بعد مغادرتهم ساحة التحرير وسط بغداد.

واضاف ان المختطفين هم كل من محمد الطحان، مصطفى الكوري، علي كريم الكرعاوي، علي فريدو، احمد علي الشامي، علي كريم ماجان، حسين حيدر محمد جبر، غسان فاضل العايم ، مرتجى ابراهيم فاضل الجبوري، حسام عبد زيد .نهم محمد الطحان، مصطفى الكوري، علي كريم الكرعاوي، علي فريدو، احمد علي الشامي، علي كريم ماجان، حسين حيدر محمد جبر، غسان فاضل العايم ، مرتجى ابراهيم فاضل الجبوري، حسام عبد زيد .

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم للتو تم اطلاق سراح شباب كربلاء الذين تم اختطافهم مساء الجمعة ٦/١٢/٢٠١٩، بعد مغادرتهم ساحة التحرير وسط بغداد".

واضاف ان "المختطفين هم كل من محمد الطحان، مصطفى الكوري، علي كريم الكرعاوي، علي فريدو، احمد علي الشامي، علي كريم ماجان، حسين حيدر محمد جبر، غسان فاضل العايم ، مرتجى ابراهيم فاضل الجبوري، حسام عبد زيد .نهم محمد الطحان، مصطفى الكوري، علي كريم الكرعاوي، علي فريدو، احمد علي الشامي، علي كريم ماجان، حسين حيدر محمد جبر، غسان فاضل العايم ، مرتجى ابراهيم فاضل الجبوري، حسام عبد زيد ".

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