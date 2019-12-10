2019/12/10 | 23:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن حجز أدوية بشرية في كمرك مطار بغداد الدولي جلبت بدون موافقات رسمية.واضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان مركز كمرك مطار بغداد الدولي حجز هذه الأدوية التي كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها عبر صالة المسافرين، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون أوراق رسمية.وأكدت على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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