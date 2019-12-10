رئيس كتلة بابليون يحدد 7 شروط لرئيس الوزراء المقبل

2019/12/10 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني، الثلاثاء، 7 شروط لمرشح منصب رئيس الوزراء المقبل.

وقال الكلداني في بيان، انه "بدعوة من رئيس الجمهورية الى رؤساء الكتل النيابية لمناقشة ألية والمواصفات الواجب توفرها في الشخصية المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء، اطالب بعدد من النقاط ومنها بان يكون مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

واضاف، انه "حسب شروط ابناء الشعب العراقي من المتظاهرين: اولا: مستقل ولم يشغل أي منصب سابق، ثانيا: ان يكون من الشباب وليس من كبار السن بسبب الظروف والازمات التي يمر بها البلاد في الوقت الحالي، ثالثاً: ان يلتزم بالتواصل مع ابناء الشعب من الشمال الى الجنوب وليس خلف القصور المحصنه، رابعا: ان يكون عادلاً ومقبولاً شعبياً ولاضروره ان يكون مقبولاً لدى جميع الدول لان هو راعي لمصالح الشعب وليس للدول، خامسا: ان يكون صاحب ضمير وان يشعر بمعاناة المواطن، سادساً: يجب ان يكون مدنياً وداعم للمواطنه، سابعا: يجب ان يتحلى بالشجاعه لأتخاذ قرارات صائبه وجريئة وسريعة".

وطالب الكلداني، "رئيس الجمهورية عدم تدخل الكتل السياسية بفرض مرشح على مجلس النواب والاخذ بنظر الاعتبار بهذه المواصفات لانه حامي للدستور والشعب ولأيقاف حقن دماء أبناء الشعب العراقي".

وأضاف الكلداني أنه "سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لفرز شخصية مقبولة من بين المرشحين الذين يتم التوافق عليها وبما يلبي مطالب المتظاهرين".

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