استئناف مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية

2019/12/11 | 00:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كازاخستان / وكالات

اعلنَ المتحدثُ الرسمي باسم الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، وصول جميع الوفود المشاركة في الجولة الـ 14 من مفاوضات صيغة أستانا حول سوريا إلى العاصمة الكازاخية نورسلطان.

قال سمادياروف للصحفيين: لقد وصلت جميع الوفود.



وستبدأ اللقاءات الثنائية والثلاثية قريبا". وأشار الى أن سفير الأردن في كازاخستان سيرأس وفد بلاده، التي تشارك كمراقب.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخستانية، فإن احمد التوما يرأس وفد المعارضة السورية في اللقاءات ويتكون من 12 شخصا.

جدير بالذكر أن لقاءات الجولة الـ 14 من مفاوضات صيغة أستانا حول سوريا ستستمر يومي امس الثلاثاء و الأربعاء.

ومن المقرر مشاركة وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا)، وكذلك وفدا الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية.

كما يشارك ممثلون رفيعو المستوى من الأردن ولبنان والعراق، وكذلك وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

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