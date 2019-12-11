العهد نيوز تنشر اسماء الوجبة الـ6 من اسماء المشمولين بمنحة الطوارئ

2019/12/11 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر وكالة "العهد نيوز" لمتابعيها الكرام اسماء الوجبة السادسة من المشمولين بمنحة الطوارئ التي اعلنت عنها وزارة العمل، اليوم الثلاثاء.

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