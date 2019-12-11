الاتحاد الاوروبي يخصص 6 مليارات يورو للاجئين في تركيا

2019/12/11 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

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اعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تخصيص الـ6 مليارات يورو كاملة التي تعهد بها للاجئين في تركيا بموجب اتفاق عام 2016 مع أنقرة

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