بالصور.. استخراج (حصاة) بحجم نصف كغم من مثانة امرأة ثلاثينية في ديالى

2019/12/11 | 00:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اعلن مستشفى جلولاء العام في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، اجراء عملية نادرة لإستخراج حصاة كبيرة بحجم نصف كغم من مثانة امرأة ثلاثينية.

وذكر بيان للمستشفى وتلقت "الغد برس" نسخة منه أنه "تم اجراء عملية جراحية نادرة و معقدة وبنجاح لاستخراج حصاة يبلغ وزنها قرابة النصف كيلو {493 غم} في مستشفى جلولاء العام".

وأضاف أنه"استقبلت استشارية الجراحة العامة مريضة تبلغ من العمر ( 30 ) عاما كانت تعاني من الم في أسفل البطن لمدة ثلاث سنوات مع التهابات متكررة و لا تستجيب للعلاج وبعد اجراء الفحوصات السريرية و المختبرية و السونار و فحص المفراس و قد تبين من خلال نتائج الفحوصات وجود حصاة بحجم كبير في مثانة المريضة".

وأكد البيان أنه"تم تشكيل لجنة من اطباء الجراحة والتخدير لتقييم حالة المريضة و تم الاقرار بوجوب التداخل الجراحي وقد اجرى العملية الجراحية فريق طبي متخصص وتكللت العملية بالنجاح الكبير و الان المريضة بحالة صحية جيدة و حالتها مستقرة".

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