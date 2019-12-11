2019/12/11 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ، اليوم الثلاثاء ، أن إرادة النصر حققت أهدافها المرسومة بوقت قياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: إرادة النصر حققت أهدافها بوقت قياسيّ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: إرادة النصر حققت أهدافها بوقت قياسيّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).