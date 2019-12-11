العراق: تواصل المظاهرات في بغداد وتصعيد في كربلاء إثر مقتل ناشط

2019/12/11 | 00:26 - المصدر: فرانس 24

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صعد المتظاهرون في كربلاء جنوب العراق الثلاثاء سقف احتجاجاتهم ممهلين القوات الأمنية في المدينة مدة 24 ساعة للكشف عن أدلة متعلقة بمقتل الناشط المدني فاهم الطائي.



وفي الجنوب أيضا، استهدفت سلسلة تفجيرات مقار فصائل مسلحة مقربة من إيران في خطوة اعتبرت ردا على المذابح التي حصلت.



من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات في ساحة التحرير في بغداد وسط مشاركة واسعة من أبناء مدن الجنوب.





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